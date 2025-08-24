Awantura i atak ostrym narzędziem. Policja szuka 26-latka

Gorzów Wielkopolski Źródło: Google Earth

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal "Gorzowianin". Do awantury między mężczyznami doszło w sobotę około godziny 10 przy ulicy Wyczółkowskiego na osiedlu Staszica w Gorzowie Wielkopolskim. - 26-latek ugodził 27-latka ostrym narzędziem - przekazała w rozmowie z tvn24.pl aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak poinformowała, trwają poszukiwania podejrzewanego 26-latka. 27-latek został zaatakowany ostrym narzędziem, jak przekazała policjantka, jeszcze nie wiadomo jakim, nie było go na miejscu zdarzenia.

Ranny 27-latek trafił do szpitala. - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedziała asp. Wiśniewska. Motyw działania sprawcy nie jest znany. Na miejscu działania prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.