Lubuskie

Pożar XVIII-wiecznego pałacu ugaszony

Na razie akcja jest prowadzona tylko z zewnątrz
Do zdarzenia doszło w okolicach Sulęcina
Źródło: Google Earth
Po sześciu godzinach akcji strażakom udało się opanować pożar XVIII‑wiecznego pałacu w Garbiczu w gminie Torzym. Ogień strawił około 150 metrów kwadratowych dachu i poddasza.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w poniedziałek o godzinie 14.33. W kulminacyjnym momencie w działaniach brało udział 16 zastępów ratowniczo-gaśniczych.

- Gdy strażacy dojechali na miejsce poddasze pałacu było już w ogniu. Było duże zadymienie - powiedział Rafał Sobczak z sulęcińskiej straży pożarnej.

Pożar pałacu z XVIII wieku
Źródło: PSP Sulęcin

- Akcja gaśnicza nie była łatwa z uwagi na zabytkowy układ pomieszczeń, drewnianą zabudowę oraz duże zadymienie - poinformował Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.

Na miejscu działało 20 zastępów straży pożarnej
Źródło: PSP Sulęcin

Pożar został opanowany po sześciu godzinach. Ogień strawił około 150 metrów kwadratowych dachu i poddasza. Nikt nie ucierpiał. W chwili pojawienia się ognia w pałacu nie było ludzi.

Według wstępnych ustaleń ogień najprawdopodobniej pojawił się na niższych kondygnacjach, a potem rozprzestrzenił się na część poddasza i dachu. Przyczyny pożaru ustalają policjanci we współpracy z biegłym z zakresu pożarnictwa.

W rejestrze zabytków

Pałac w Garbiczu jest wpisany do rejestru zabytków. Został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Potem był przebudowywany. W 1998 roku budynek został przekształcony przez nowego, prywatnego właściciela w hotel z restauracją oraz centrum konferencyjne.

Od pewnego czasu nic się w nim nie dzieje.

Garbicz
