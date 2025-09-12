Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze. 36-latek z zarzutem 

Do zdarzenia doszło w środę, 10 września. Informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazał starszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, funkcjonariusze dostali tego dnia zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do skarbony w kościele w Drezdenku.
- Sprawca zabrał pieniądze w kwocie około tysiąca złotych. Straty, jakie spowodował są dużo wyższe, ponieważ przy próbie włamania uszkodził w sumie dwie kościelne skarbony, powodując straty na kwotę siedmiu tysięcy złotych - dodał.
36-latek zatrzymany
Policjanci szybko wytypowali podejrzewanego 36-latka. Miał on już na koncie podobne przestępstwa.
Mężczyzna został zatrzymany. Dzień później usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem i uszkodzenia skarbon kościelnych. Przyznał się do zarzutów. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubuska