Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze. 36-latek z zarzutem Źródło: Policja Lubuska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę, 10 września. Informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazał starszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, funkcjonariusze dostali tego dnia zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do skarbony w kościele w Drezdenku.

- Sprawca zabrał pieniądze w kwocie około tysiąca złotych. Straty, jakie spowodował są dużo wyższe, ponieważ przy próbie włamania uszkodził w sumie dwie kościelne skarbony, powodując straty na kwotę siedmiu tysięcy złotych - dodał.

Zniszczona skarbona Źródło: Policja Lubuska

36-latek zatrzymany

Policjanci szybko wytypowali podejrzewanego 36-latka. Miał on już na koncie podobne przestępstwa.

Mężczyzna został zatrzymany. Dzień później usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem i uszkodzenia skarbon kościelnych. Przyznał się do zarzutów. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

36-latek usłyszał zarzuty Źródło: Policja Lubuska