Lublin Ugodził żonę nożem i podpalił dom Oprac. Martyna Sokołowska |

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna" Źródło wideo: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, tuż przed godziną 22, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w piwnicy domu jednorodzinnego w jednej z miejscowości gminy Zamość. Zgłaszający informował również, że w mieszkaniu na parterze znajduje się kobieta, która prawdopodobnie nie żyje.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Strażacy ugasili pożar, a policjanci rozpoczęli czynności wyjaśniające.

Ugodził nożem żonę, podpalił piwnicę

"Policjanci wstępnie ustalili, że 76-letni mieszkaniec posesji prawdopodobnie śmiertelnie ugodził nożem 74-letnią żonę, po czym podpalił podpiwniczenie domu. Następnie poszedł do budynku gospodarczego na terenie posesji i dokonał samookaleczania" - przekazała w komunikacie podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod dozorem policji.

Prokuratorskie śledztwo

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze zamojskiej policji oraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Zabezpieczono ślady i wykonano oględziny miejsca zdarzenia. Ciało 74-letniej kobiety zostało zabezpieczone do sekcji.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu. Jego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii. Na obecnym etapie, ze względu na dobro postępowania, organy ścigania nie udzielają dalszych informacji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.