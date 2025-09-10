Logo strona główna
Lublin

To on znalazł resztki rakiety. "Był wybuch i widziałem rozbłysk"

"Było słychać huk, pojechałem zobaczyć, co się stało"
Na polu znalazłem pozostałości rakiety
Źródło: TVN24
- Za dziesięć siódma był wybuch i widziałem rozbłysk. Myślałem, że zapaliła się fotowoltaika - mówił przed kamerą TVN24 mieszkaniec miejscowości Wyhalew w województwie lubelskim. Niedługo potem na polu znalazł resztki pocisku, którym - jak wszystko wskazuje - strącono rosyjskiego drona.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Mężczyzna, który znalazł resztki rakiety, przekazał, że sąsiedzi poinformowali go o tym, że głośna eksplozja nad jego gospodarstwem była konsekwencją strącenia drona przez polskie lub sojusznicze siły. - Pojechałem na pole, żeby zobaczyć, co się stało i tam znalazłem części po rakiecie. Zgłosiłem to do służb, przyjechała policja, wojsko i ABW - wylicza mężczyzna.

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE

Inna mieszkanka wsi zaznacza przed naszą kamerą, że w okolicy faktycznie było słychać głośny huk. - Coś na podwórko strzeliło, a za naszymi polami spadł dron. To jest strach, strach o dzieci. Wiemy, że jak natkniemy się na jakieś szczątki, to trzeba dzwonić do służb. Dzieci też wiedzą, że jak coś znajdą, to mają się nie zbliżać i zawołać dorosłych - dodaje mieszkanka.

Rosyjskie drony nad Polską. Pierwszy głos przedstawiciela Waszyngtonu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjskie drony nad Polską. Pierwszy głos przedstawiciela Waszyngtonu

Świat

Decyzja rodziców

Miejscowość Wyhalew należy do gminy Dębowa Kłoda. Jej wójt Grażyna Lamczyk podkreśla, że w związku z pojawieniem się rosyjskich dronów rodzice mieli pełną dowolność, czy puścić dzieci do szkół.

- Jeżeli ktoś się denerwował i bał, mógł dzieci zostawić. Nie było też problemu, żeby najmłodsi mieli lekcje, nauczyciele byli w gotowości do pracy - zaznaczyła. Dodała przy tym, że na szczęście nikt nie ucierpiał.

- W przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się niedaleko, gdzie na dom runęły fragmenty drona, u nas wszystko spadło na pola - zaznaczyła.

Zdążyli wstać, niedługo potem sypialnia była zniszczona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zdążyli wstać, niedługo potem sypialnia była zniszczona

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

