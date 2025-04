Cofała na drodze ekspresowej. Dwie osoby w szpitalu Źródło: KPP Świdnik

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło na Węźle Piaski Wschód łączącym drogi ekspresowe S12 i S17. 44-latka przejechała zjazd z drogi, zatrzymała samochód i zaczęła cofać. Doprowadziła do zderzenia kilku aut.

Do wypadku doszło w piątek o godzinie 12:45 na Węźle Piaski Wschód w wojewódzkie lubelskim. Jak ustalili policjanci, zdarzenie zapoczątkował nieodpowiedzialny manewr 44-latki z Zamościa kierującej pojazdem renault" - przekazała aspirant sztabowy Elwira Domaradzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Dwie osoby w szpitalu

Jak wyjaśniła mundurowa, kobieta poruszając się samochodem po drodze ekspresowej, minęła zjazd w kierunku Zamościa. Za zjazdem zatrzymała się po prawej stronie drogi na powierzchni wyłączonej z ruchu i zaczęła cofać, aby wjechać w przegapiony zjazd z drogi. Wtedy w jej pojazd uderzył 39-letni kierujący autem renault master. 37-latek kierujący toyotą zdążył wyhamować i zatrzymać się za miejscem kolizji, jednak w jego tył wjechał 49-letni kierujący oplem. W wyniku zdarzenia kierowca toyoty oraz 80-letnia pasażerka opla zostali przetransportowani do szpitala na badania.

Kierowca toyoty i 80-letnia pasażerka opla zostali przetransportowani do szpitala Źródło: KPP Świdnik

Apel policji

Policjanci ze Świdnika wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Przypominają też kierowcom, że na drodze ekspresowej nie można cofać - w przypadku przeoczenia zjazdu, należy jechać dalej i zjechać z drogi na kolejnym węźle.

Do zdarzenia doszło na Węźle Piaski Wschód (woj. lubelskie) Źródło: KPP Świdnik