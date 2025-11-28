Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Lublin

Miał w aucie skamieniałości sprzed 555 milionów lat

Znaleźli prehistoryczne skamieniałości
Terespol. Zatrzymali Białorusina, który wiózł przez granicę skamieliny sprzed 555 milionów lat
Źródło: KAS
Celnicy zatrzymali w Terespolu (Lubelskie) Białorusina, który próbował przewieźć przez granicę zęby rekina i inne prehistoryczne skamieniałości. Najstarsze pochodzą sprzed 558-555 milionów lat. Ukrył je pod siedzeniami i w schowku drzwi. 

Funkcjonariusze Oddziału Celnego Drogowego w Terespolu skontrolowali wjeżdżającego do Polski mercedesa. "Wynik był zaskakujący" – czytamy w komunikacie na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Pod siedzeniami, na desce rozdzielczej, w schowkach drzwi, w skrzynce narzędziowej i torbie na dokumenty znaleziono 24 skamieliny.

Znaleźli prehistoryczne skamieniałości
Znaleźli prehistoryczne skamieniałości
Źródło: KAS

Sprzed 558-555 milionów lat

Większość eksponatów była dobrze zachowana i wypreparowana.

Eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego sporządzili ekspertyzę, z której wynika, że to m.in. osiem trylobitów, 11 zębów rekina oraz cztery niezwykle cenne skamieniałości przedstawicieli fauny ediakarskiej.

Papuga żako zatrzymana na granicy

Papuga żako zatrzymana na granicy

Rzeszów
Tysiące kapsułek z wyciągiem z konika morskiego. 39-latek ma kłopoty

Tysiące kapsułek z wyciągiem z konika morskiego. 39-latek ma kłopoty

Rzeszów

"Fauna ediakarska to jedne z najstarszych organizmów zwierzęcych na Ziemi. Te zabezpieczone w Terespolu pochodzą z tzw. 'zespołu skamieniałości znad Morza Białego', które należą do formacji skalnej datowanej na 558-555 milionów lat (późny proterozoik – ediakar). To obszar w promieniu ok. 100 km od Archangielska" - podano w komunikacie.

Towar wyceniono na ponad 27 tys. zł
Towar wyceniono na ponad 27 tys. zł
Źródło: KAS

Powiedział, że kupił je w sklepie

Biegły ocenił, że cała kolekcja jest warta ponad 27 tys. zł.

"Okazy mają przede wszystkim dużą wartość naukową, edukacyjną i wystawienniczą, w szczególności te należące do fauny ediakarskiej" – informuje IAS w Lublinie.

Białorusin nie zgłosił eksponatów do kontroli. Wyjaśnił, że towar kupił w sklepie w Brześciu jako upominki dla znajomych. Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej wszczął wobec mężczyzny postępowanie karne skarbowe.

Okazy mają dużą wartość naukową, edukacyjną i wystawienniczą
Okazy mają dużą wartość naukową, edukacyjną i wystawienniczą
Źródło: KAS
pc

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAS

LubelskieKrajowa Administracja SkarbowaHistoriaciekawostki
