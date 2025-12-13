Jechał autem wartym 750 tysięcy złotych, odpowie za paserstwo

Funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściu granicznym w Terespolu zatrzymali kierowcę samochodu marki BMW M5. Jak się okazało, auto było poszukiwane jako utracone we Włoszech. Pojazdem kierował 26-letni obywatel tego kraju.
Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej przekazała, że zgłoszenie o zatrzymaniu auta funkcjonariusze komisariatu w Terespolu otrzymali od strażników granicznych. Samochód został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a kierowcę zatrzymano do wyjaśnienia.
26-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty paserstwa. Decyzją bialskiego sądu, na wniosek policji i prokuratury, wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska