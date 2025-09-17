Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Dron znaleziony pod Zamościem

Drona odnaleziono na drzewie
Kolejny odnaleziony dron
Źródło: TVN24
W miejscowości Stanisławka na drzewie znaleziono drona. Na miejscu jest policja i straż pożarna. To kolejny taki przypadek na Lubelszczyźnie w ostatnich dniach. Pierwszą informację o znalezisku otrzymaliśmy na Kontakt24.

Znaleziska dokonano w środę w miejscowości Stanisławka w powiecie zamojskim. Jak przekazał nam młodszy brygadier Marcin Żulewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, służby zostały powiadomione o tym, że na drzewie znajduje się dron. Na miejscu jest policja i straż pożarna.

Dron na drzewie w miejscowości Stanisławka
Służby na miejscu akcji
Służby na miejscu akcji
Źródło: TVN24
Służby na miejscu znaleziska
Służby na miejscu znaleziska
Źródło: TVN24
Drona odnaleziono na drzewie
Drona odnaleziono na drzewie
Źródło: TVN24
Kolejny dron na Lubelszczyźnie
Kolejny dron na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24
Kolejny dron na Lubelszczyźnie
Kolejny dron na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24
Służby na miejscu akcji
Służby na miejscu akcji
Źródło: TVN24
Szczątki drona
Szczątki drona
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjskie drony nad Polską. Jest śledztwo prokuratury

Rosyjskie drony nad Polską. Jest śledztwo prokuratury

"Myślał, że to wentylatory w chlewni". To był dron

"Myślał, że to wentylatory w chlewni". To był dron

Nie wiadomo, skąd wziął się odnaleziony w Stanisławce dron. Pierwszą informację o jego znalezieniu dostaliśmy na Kontakt24.

Śledztwo w sprawie dronów, które przekroczyły granicę "bez wymaganego zezwolenia"

Śledztwo w sprawie bezzałogowców i ich fragmentów, które - po nocnym ataku Rosji na Ukrainę z 9 na 10 września - wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

"Prokuratura Okręgowa w Lublinie w dniu 12 września 2025 r. wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia przez niezidentyfikowane obiekty latające" - poinformowano w komunikacie na stronie prokuratury.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało zaraz po zdarzeniu o odnalezieniu 17 dronów w miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej odkryto szczątków obiektów latających w województwie lubelskim.

Powitanie Donalda Trumpa na zamku Windsor
Dowiedz się więcej:

Powitanie Donalda Trumpa na zamku Windsor

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
DronyLubelskieStraż pożarnaPolicja
Czytaj także:
Nowa siedziba ZDM
Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane
Poznań
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć
BIZNES
Carl Pei
Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie
BIZNES
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
O co chodzi z palcem Nawrockiego
Polska
17 1300 windsor 2-0003
Królewskie powitanie Trumpa
Świat
imageTitle
Popis w trzecim secie. Polacy blisko zwycięstwa
RELACJA
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Świat
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
METEO
imageTitle
Kolejny polski sędzia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
WARSZAWA
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków
Łódź
COVID-19 szczepienie
Bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Co warto o nich wiedzieć?
Zdrowie
shutterstock_1232762641
Deportacja za drona nad Belwederem
Polska
Miłosz Motyka
Apel Motyki do europejskich ministrów
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz w prokuraturze. Usłyszał kolejny zarzut
Lubuskie
Policja zapobiegła ustawce na autostradzie A1
Dwie grupy liczyły po kilkadziesiąt osób. Miały wziąć udział w bójce
Łódź
shutterstock_2432713163
Państwo nie dopłaci do roweru. "Ostateczna decyzja"
BIZNES
Rosyjska Duma Państwowa
Rosja chce się wycofać z ważnej konwencji
Świat
shutterstock_2636652149
Ważne odkrycie dotyczące HIV. Dożywotnia terapia nie będzie już potrzebna?
Zdrowie
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
METEO
Olej opałowy dostał się do oczyszalni ścieków
Olej opałowy przedostał się do ścieków i wpłynął do oczyszczalni. Sprawę bada policja
Białystok
WYRYKI UDERZENIE DRONA
Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
Polska
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Uczeń z nożem w szkole. Interweniowała policja
Lubuskie
pap_20190903_1OM
Założyciel znanej marki rezygnuje
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę. Bilans robi wrażenie
EUROSPORT
Tak wyglądało mieszkanie, z którego zabrano dwoje dzieci
Niemowlę z siniakami i pogryzione przez insekty. W domu "brud i bałagan"
Kraków
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku
BIZNES
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
WARSZAWA
Jacek Bury
Kolejny polityk opuszcza Polskę 2050
Polska
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica