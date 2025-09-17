Znaleziska dokonano w środę w miejscowości Stanisławka w powiecie zamojskim. Jak przekazał nam młodszy brygadier Marcin Żulewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, służby zostały powiadomione o tym, że na drzewie znajduje się dron. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
Nie wiadomo, skąd wziął się odnaleziony w Stanisławce dron. Pierwszą informację o jego znalezieniu dostaliśmy na Kontakt24.
Śledztwo w sprawie dronów, które przekroczyły granicę "bez wymaganego zezwolenia"
Śledztwo w sprawie bezzałogowców i ich fragmentów, które - po nocnym ataku Rosji na Ukrainę z 9 na 10 września - wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
"Prokuratura Okręgowa w Lublinie w dniu 12 września 2025 r. wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia przez niezidentyfikowane obiekty latające" - poinformowano w komunikacie na stronie prokuratury.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało zaraz po zdarzeniu o odnalezieniu 17 dronów w miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej odkryto szczątków obiektów latających w województwie lubelskim.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24