Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Od miesięcy ukrywał się w lesie. Wpadł, kiedy włamał się do jednego z domów

38-latek został zatrzymany na gorącym uczynku
Do zdarzenia doszło w powiecie parczewskim
Policjanci zatrzymali 38-latka, który włamał się do jednego z domów w gminie Siemień (woj. lubelskie). Zatrzymany na gorącym uczynku mężczyzna od marca tego roku ukrywał się przed rodziną w pobliskim lesie. Jak przekazuje policja, mężczyzna dokonał co najmniej pięciu kradzieży z włamaniem.

W środę policjanci z Parczewa podjechali przed posesję, na której - jak wynikało ze zgłoszenia - ktoś włamał się do domu. Okazało się, że włamywacz wciąż jest w środku.

"Mężczyzna przed policjantami próbował się ukryć w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego, za fotelem" - czytamy w komunikacie przygotowanym przez rzeczniczkę parczewskiej komendy sierż. sztab. Annę Borowik.

Seria włamań

Zatrzymany ma 38-lat. Policja przekazała, że to on odpowiada za co najmniej pięć kradzieży z włamaniem do okolicznych pomieszczeń gospodarczych i budynków mieszkalnych. Do przestępstw miało dojść w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

38-latek został zatrzymany na gorącym uczynku
38-latek został zatrzymany na gorącym uczynku
Źródło: KPP Parczew

"Łupem jego padały głownie produkty spożywcze, przetwory, alkohol, artykuły gospodarstwa domowego. 38-latek przyznał się do popełnienia wszystkich przestępstw" - informuje policja.

38-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Ukrywał się w lesie

Policja przekazała, że mężczyzna zerwał kontakty z najbliższymi w marcu tego roku i od tego czasu ukrywał się w pobliskim lesie. Członkowie jego rodziny zgłosili zaginięcie.

"Funkcjonariusze od kwietnia br. prowadzili intensywne czynności poszukiwawcze za zaginionym mężczyzną" - podkreśla w komunikacie sierż. sztab. Annę Borowik.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę"
Kawa

Oglądaj "Kawę na ławę"
NA ŻYWO

Kawa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Parczew

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępstwaLubelskie
Czytaj także:
imageTitle
Ciężarówka jechała prosto w kolarzy. "To już przesada"
EUROSPORT
Yayoi Kusama
Na jej wystawy ustawiają się kolejki. Jak Yayoi Kusama została królową Instagrama?
Maciej Wacławik
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Finał Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem koncert jedynego Polaka
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
METEO
Fidel Castro i Che Guevara
Trujące ubranie, zabójcza muszla i wybuchowe cygaro. Tajnych planów CIA było więcej
Świat
Lamborghini Volkswagen samochód auto
Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania
BIZNES
Pies i lis wpadły do nieużywanej studni
Pies i lis na dole głębokiej studni. "Przytulały się"
Łódź
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik
Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca przygotowują pomoc humanitarną dla Strefy Gazy w Egipcie
Jest nowy 60-dniowy plan dla Gazy
Świat
Pożar składowiska odpadów w Lublinie
Pożar składowiska odpadów. Strażacy zlokalizowali źródło
Lublin
Lewis Hamilton jest kierowcą Ferrari
Tragedia o włos. Pałąk z tytanu uratował głowę Hamiltona
EUROSPORT
Sztuczna inteligencja, AI, szpital, pacjenci
Częste pomyłki AI w medycynie. Niepokojące wyniki badań
Świat
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Ten rodzaj centrów handlowych deweloperzy budują na potęgę
BIZNES
Donald Trump
Łódź podwodna "narkoterrorystów" zniszczona. Trump: to zaszczyt
Świat
pap_20231003_06H
"Bezczelność wobec Polski". Niemiecki dziennik o słowach byłego kanclerza
Świat
imageTitle
Strzał w nodze i płacz. "Oglądanie tego jest nie do zniesienia"
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Ledwo się wprowadził, a już się pakuje. Najszybsza dymisja
EUROSPORT
Bojownicy Huti biorą udział w proteście przeciwko Izraelowi. Sana, Jemen, 29 sierpnia 2025 roku
Rebelianci wdarli się do placówki ONZ
Świat
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Kościół liczy wiernych
Polska
Dziennikarz niezależny Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini w Strefie Gazy
Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”
Aleksandra Koszowska
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
METEO
Władimir Putin
Czego Putin zażądał w rozmowie z Trumpem?
Świat
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
USA: Hamas planuje ataki na cywilów w Strefie Gazy
Świat
Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik
Prorosyjski nacjonalista odsunięty. Jest tymczasowa prezydentka
Świat
imageTitle
Djoković ma rekord i bukuje bilety do Turynu
EUROSPORT
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Ten kraj ma stanąć na czele sił międzynarodowych w Strefie Gazy
Świat
Zorza w Dębkach (Pomorskie)
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
METEO
Protest pod hasłem "No Kings" w Los Angeles
Miliony przeciwników Trumpa na ulicach
Świat
imageTitle
Chcą powrotu Rosjan. List, sonda i zaskakujące argumenty
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica