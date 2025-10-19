Do zdarzenia doszło w powiecie parczewskim

W środę policjanci z Parczewa podjechali przed posesję, na której - jak wynikało ze zgłoszenia - ktoś włamał się do domu. Okazało się, że włamywacz wciąż jest w środku.

"Mężczyzna przed policjantami próbował się ukryć w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego, za fotelem" - czytamy w komunikacie przygotowanym przez rzeczniczkę parczewskiej komendy sierż. sztab. Annę Borowik.

Seria włamań

Zatrzymany ma 38-lat. Policja przekazała, że to on odpowiada za co najmniej pięć kradzieży z włamaniem do okolicznych pomieszczeń gospodarczych i budynków mieszkalnych. Do przestępstw miało dojść w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

"Łupem jego padały głownie produkty spożywcze, przetwory, alkohol, artykuły gospodarstwa domowego. 38-latek przyznał się do popełnienia wszystkich przestępstw" - informuje policja.

38-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Ukrywał się w lesie

Policja przekazała, że mężczyzna zerwał kontakty z najbliższymi w marcu tego roku i od tego czasu ukrywał się w pobliskim lesie. Członkowie jego rodziny zgłosili zaginięcie.

"Funkcjonariusze od kwietnia br. prowadzili intensywne czynności poszukiwawcze za zaginionym mężczyzną" - podkreśla w komunikacie sierż. sztab. Annę Borowik.

