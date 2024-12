Na lubelskim odcinku granicy z Białorusią trwa budowa bariery elektronicznej przy rzece Bug. Na terenie 10 metrów od linii brzegowej wycięte zostały drzewa i krzewy, montowany będzie monitoring. Obrońcy przyrody komentują, że straty w środowisku naturalnym są ogromne i do tego bezsensowne, bo usunięcie drzew i rozrycie skarp zwiększy szybkość postępowania erozji. I za kilka lat słupy z kamerami znajdą się pod wodą.

- Brakuje nawet słów, żeby to opisać. To totalnie bezmyślna i bezsensowna dewastacja. Pomijając już nawet straty w środowisku naturalnym - że zniszczono chociażby siedliska bobrów – brzeg rzeki będzie teraz ulegał szybszej erozji i w ciągu dwóch-trzech lat linia brzegowa dojdzie do stawianych obecnie słupów. Tak przynajmniej komentują przyrodnicy - mówi Małgorzata Klemens, fotografka przyrody związana z inicjatywą Nie dla Muru.

Chodzi o dolinę rzeki Bug, gdzie na terenie województwa lubelskiego, wzdłuż granicy z Białorusią, przeprowadzona została wycinka drzew i krzewów. Wszystko w ramach budowy bariery elektronicznej. Czyli systemu, w skład którego – jak podaje Straż Graniczna - wejdzie około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki. Termin realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano na kwiecień przyszłego roku, a wartość umowy to ponad 279 mln zł.

Wycięto setki drzew Małgorzata Klemens

Będą mogli całodobowo obserwować granicę

- Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają narzędzie do ochrony granicy państwowej wykrywające zdarzenia związane z przekraczaniem granicy i umożliwiające całodobową obserwację pasa drogi granicznej – informuje kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Gdy zwracamy uwagę, że przeważnie migranci próbują nielegalnie przekraczać granicę lądową (na terenie woj. podlaskiego), a nie przez graniczną rzekę, informuje, że faktycznie tak jest, jednak od początku roku zatrzymano 395 osób, które chciały dostać się do Polski właśnie przeprawiając się przez Bug.

Uzgodnienia z RDOŚ nie były wymagane

Podaje też, że bariera powstaje w województwie lubelskim na całej długości granicy z Białorusią, czyli 172 kilometrach, natomiast drzewa i krzewy zostały usunięte na terenie 10 m od linii brzegu rzeki.

- Zgodnie z treścią art. 10 ustawy o ochronie granicy państwowej na gruntach położonych w pasie drogi granicznej Straż Graniczna może budować urządzenia służące ochronie granicy państwowej bez konieczności jakichkolwiek aktów stosowania prawa w postaci decyzji administracyjnych czy umów - zaznacza.

Wycinki prowadzono również na terenie rezerwatów przyrody Małgorzata Klemens

Oznacza to, że inwestycja nie wymagała chociażby uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Niemniej - jak informuje kpt. Sienicki - została objęta nadzorem przyrodniczym wykonawcy, który współpracuje z RDOŚ.

- Zakres współpracy obejmuje m.in. prowadzenie kontroli obszaru robót i podejmowanie działań związanych z ochroną przyrody i środowiska. Jest to istotne z uwagi na skalę ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz miejsce prowadzonych robót, a także konieczność i rodzaj podejmowanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko, w szczególności na obszarach objętych prawną formą ochrony przyrody – podkreśla rzecznik (o tym samym pisze zresztą wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego wysłaliśmy pytania – przyp. red.).

Drzewa wycięto też przy kościele w Neplach Małgorzata Klemens

Miłośnik przyrody: forma przeraża

Przewodnik turystyczny i miłośnik przyrody Łukasz Synowiecki komentuje, że widział skalę zniszczeń chociażby na terenie rezerwatu przyrody Szwajcaria Podlaska w gminie Terespol i rezerwatu Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego.

- Nikt nie kwestionuje konieczności ochrony granicy, ale forma, w jakiej jest to prowadzone, przeraża. Wycięto nawet najstarsze ogromne dęby, zryto ziemię, naruszono skarpy. A przecież drzewa "wiążą" grunt i zabezpieczają przed erozją. Teraz erozja będzie postępować, a skarpy będą się osuwać - mówi.

Dodaje gorzko, że "jeśli Władimir Putin to widzi, to pewnie cieszy się, że sami to sobie jako kraj zrobiliśmy".

"Wyczyszczony" został teren zajmujący 10 metrów od linii brzegowej Małgorzata Klemens

- Oczywiście tych drzew nie da się już przywrócić, ale może to będzie nauczka na przyszłość. Niedawno pojawiły się rządowe doniesienia, że zabezpieczana ma być też granica z Ukrainą. Mam nadzieję, że przykład tego, co stało się nad Bugiem, da komuś do myślenia i sytuacja nie powtórzy się przy granicznej rzece San - zaznacza Synowiecki.

Dyrektor IBS PAN: powstała bardzo duża szkoda w przyrodzie

Natomiast dr hab. Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, komentuje - zastrzegając, że choć nie jest ekspertem od obronności - to nie widzi potrzeby odlesiania całego pasa.

- Przy rzece są wzniesienia, które są moim zdaniem doskonałymi punktami obserwacyjnymi, gdzie można byłoby postawić kamery. Bez konieczności prowadzenia wycinek wszystkich drzew i krzewów. Mam wrażenie, że decyzja nie została przemyślana. Powstała bardzo duża szkoda w przyrodzie - zaznacza.

Krajobraz już nie będzie taki sam Małgorzata Klemens

RDOŚ wydał zalecenia

Cezary Wierzchoń, rzecznik lubelskiego RDOŚ, informuje nas, że po tym, jak Straż Graniczna wystąpiła z prośbą o przedstawienie stanowiska, dyrekcja wydała w lipcu zalecenia.

- Była w nich mowa m.in. o tym, żeby nad pracami był ustanowiony nadzór przyrodniczy, żeby prace były prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków. A jeśli prace są wykonywane na terenie rezerwatów przyrody - żeby wycięte drewno było pozostawiane na terenie tych rezerwatów - wylicza.

Niedługo mamy dostać informacje, jak RDOŚ ocenia wypełnianie tych zaleceń. Pracownicy byli już na wizjach terenowych.

Autorka/Autor:Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl