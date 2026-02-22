Ryki. Śmiertelne potrącenie pieszego. Nie żyje 60-latek Źródło: KPP Ryki

Policja dostała zgłoszenie w sobotę przed godz. 20. Do wypadku doszło na ulicy Grunwaldzkiej w Dęblinie.

- Kierujący fiatem pandą 19-latek potrącił pieszego. Ten znajdował się poza przejściem - mówi nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Nie udało się do uratować

Dodaje, że jako pierwszy na miejscu pojawił się patrol z Dęblina, który podjął akcję reanimacyjną.

- Następnie akcję przejęli ratownicy medyczni. Niestety 60-letni mieszkaniec Dęblina zmarł – informuje policjantka.

Kierowca był trzeźwy

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna wtargnął na jezdnię tuż przed jadący samochód.

- Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia. Ciało trafiło do sekcji. 19-letni kierowca był trzeźwy – zaznacza nadkom. Kamola.

