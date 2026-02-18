Logo strona główna
Lublin

Uruchomił hamulec w pociągu z cysternami. Usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło w Puławach
Puławy. Prokuratura bada sprawę mężczyzny, który na stacji uruchomił hamulec pociągu towarowego
25-letni obywatel Mołdawii usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu po tym, jak na stacji w Puławach uruchomił hamulec ręczny w pociągu z łatwopalnym ładunkiem. Podejrzany został tymczasowo aresztowany.

- Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego czynu. Podał różne okoliczności, które będą podlegały dalszej weryfikacji. Treści złożonych wyjaśnień nie ujawniamy - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marek Zych.

Zahamował trzy wagony

Zarzuty przedstawione 25-letniemu Antonowi B. dotyczą sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Według prokuratora, Anton B. "dokonał zakręcenia hamulców awaryjnych" w trzech wagonach pociągu towarowego składającego się z lokomotywy i 37 wagonów typu cysterna, w których był olej napędowy.

Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Puławach
Do zdarzenia doszło w Puławach
Źródło: TVN24

Wniosek o tymczasowy areszt

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o tymczasowe aresztowanie Antona B. na okres trzech miesięcy. Jak tłumaczył Zych, wniosek motywowany jest tym, że podejrzanemu grozi surowa kara, zachodzi obawa matactwa, a także ucieczki podejrzanego, który nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Andrzej Mikołajewski.

Analizują zawartość torby 25-latka

Prok. Zych powiedział, że trwają jeszcze analizy zabezpieczonych w tej sprawie znacznych ilości materiałów elektronicznych. Przy 25-latku w chwili zatrzymania policjanci znaleźli torbę, w której były m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank.

Dopytywany czy zarzuty wobec Antona B mogą być zmienione, Zych zastrzegł, że obecnie prokuratura tego nie rozważa. Ale nie można wykluczyć, że nastąpi to np. po analizie materiałów i dowodów z urządzeń elektronicznych. Prokuratorzy sprawdzają też, czy działania 25-latka były przez kogoś inspirowane lub zlecane.

Uruchomił hamulec ręczny w pociągu z cysternami. Decyzja prokuratury

Uruchomił hamulec ręczny w pociągu z cysternami. Decyzja prokuratury

Uruchomił hamulec ręczny w pociągu, został zatrzymany. Miał przy sobie rosyjskie dokumenty

Uruchomił hamulec ręczny w pociągu, został zatrzymany. Miał przy sobie rosyjskie dokumenty

Chciał jechać do Dorohuska

O zatrzymaniu Mołdawianina na stacji kolejowej w Puławach poinformowała w poniedziałek policja. Mężczyzna uruchomił hamulec ręczny w trzech wagonach towarowych pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W składzie pociągu były cysterny z ropą.

Niebezpieczny incydent na stacji w Puławach
Niebezpieczny incydent na stacji w Puławach
Źródło: TVN24

Jak informował Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń mężczyzna dzień przed zdarzeniem przyjechał z Ukrainy, przez przejście graniczne w Terespolu. Według ustaleń policji, na stacji w Puławach podszedł do maszynisty i chciał, żeby ten umożliwił mu przejazd do Dorohuska, a kiedy ten się nie zgodził, 25-latek zablokował wagony.

Mołdawianin został zatrzymany. W chwili zatrzymania chował się pomiędzy wagonami, na jednym z podestów. Miał przy sobie dokumenty w języku rosyjskim.

Puławy Azoty
Puławy Azoty
Źródło: TVN24

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że pociąg został sprawdzony, nie znaleziono materiałów niebezpiecznych.

pc

TVN24 HD
pc
Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

LublinLubelskieProkuraturapociągi
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica