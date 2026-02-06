Puławy. Miała dać mu 800 tysięcy złotych na drogi lek. Dała mu pocięte gazety. Seniorka przechytrzyła oszusta Źródło: KPP Puławy

Zaczęło się od tego, że w poniedziałek o świcie policja dostała zgłoszenie o 90-latce z Puław, która została oszukana i straciła 72 tys. zł. Przekazała pieniądze oszustom, którzy wmówili jej, że wnuczka ciężko zachorowała i potrzebuje drogiego leku, który nie jest refundowany.

"Niedługo później dyżurny odebrał kolejny, podobny telefon. Tym razem oszuści za cel obrali 72-latkę, żądając od niej aż 800 tysięcy złotych. W tym przypadku zachorować miał syn mieszkanki Puław i on również potrzebował wyjątkowo drogiego leku" - pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Przyszedł młody mężczyzna w kapturze

O ile 90-latka uwierzyła oszustom i przekazała gotówkę młodemu mężczyźnie, który przyszedł do niej do domu, o tyle 72-latka zachowała czujność.

"Prowadząc rozmowę z oszustami przygotowała plik pociętych gazet, które zgodnie z instrukcją przekazaną przez oszustów przez telefon, zapakowała do foliowej torby. Gdy do drzwi zadzwonił rzekomy pośrednik – młody mężczyzna w kapturze na głowie - przekazała mu reklamówkę pełną gazet. Gdy wyszedł, od razu zadzwoniła po policję" – relacjonuje Rejn-Kozak.

Fałszywy lekarz mówił, że potrzebny jest drogi lek

Policjanci, którzy prowadzili już działania w sprawie pierwszego z oszustw, przyjechali do 72-latki i ustalili wszystkie szczegóły. Okazało się, że kilka dni wcześniej w ten sam sposób oszukana została 86-latka z Puław, która przekazała oszustowi 73 tysiące złotych.

"Za każdym razem do pokrzywdzonych w godzinach nocnych na telefon stacjonarny dzwoniła kobieta, która informowała o potrzebie zapłaty za drogi lek dla członka rodziny, po czym do rozmowy włączał się mężczyzna udający lekarza, który potwierdzał wersję o drogim, nierefundowanym leku" – czytamy w komunikacie.

Będzie odpowiadał w warunkach recydywy

Podejrzany o oszustwa mężczyzna został zatrzymany w Warszawie. To 23-letni mieszkaniec Łodzi. Okazało się, że był już karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że kara jaką może wymierzyć mu sąd, zostanie zwiększona o połowę.

Trafił na trzy miesiące do aresztu. Policjanci sprawdzają czy, a jeśli tak to gdzie jeszcze, młody mężczyzna mógł dokonać podobnych czynów.

