Lublin Ciała kobiety i mężczyzny w mieszkaniu Oprac. Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Puławach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP Puławy

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W piątek (24 lipca) policjanci zostali skierowani do jednego z bloków mieszkalnych w Puławach po zgłoszeniu od osoby, która nie mogła skontaktować się z członkiem najbliższej rodziny. Na miejsce wezwano strażaków, którzy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania.

W środku funkcjonariusze znaleźli ciała dwojga małżonków - 29-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny.

W mieszkaniu znaleziono dwa ciała - kobiety i mężczyzny Źródło zdjęcia: KPP Puławy

Na miejscu prowadzone są czynności procesowe z udziałem biegłych pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach oraz komendanta powiatowego policji w Puławach. Śledczy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora Źródło zdjęcia: KPP Puławy

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