Ciała kobiety i mężczyzny w mieszkaniu
W piątek (24 lipca) policjanci zostali skierowani do jednego z bloków mieszkalnych w Puławach po zgłoszeniu od osoby, która nie mogła skontaktować się z członkiem najbliższej rodziny. Na miejsce wezwano strażaków, którzy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania.
W środku funkcjonariusze znaleźli ciała dwojga małżonków - 29-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny.
Na miejscu prowadzone są czynności procesowe z udziałem biegłych pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach oraz komendanta powiatowego policji w Puławach. Śledczy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.
Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa.
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