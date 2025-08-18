Do zdarzenia doszło na terenie powiatu chełmskiego Źródło: Google Earth

Do rozboju doszło w jednej z miejscowości w powiecie chełmskim.

"Z relacji zgłaszającej krewnej wynikało, że do 88-latki przyszedł jej zięć, który trzymając w ręku nóż i grożąc jego użyciem zażądał od kobiety wydania pieniędzy, które otrzymała ze świadczenia rentowego" - poinformowała w komunikacie nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Trafił na trzy miesiące do aresztu Źródło: KMP Chełm

Łupem 59-latka padło ponad dwa tysiące złotych, które seniorka miała przy sobie. Zięć zabrał pieniądze i opuścił mieszkanie.

Policjanci zatrzymali go na terenie posesji w jednym z budynków gospodarczych.

Policja: wszczynał awantury, groził teściowej

"Ustalili również, że to nie jest jedyne jego przewinienie. Mężczyzna od blisko roku znęca się nad starszą kobietą psychicznie. Będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał ją, groził pozbawieniem życia i złośliwie utrudniał jej funkcjonowanie" - zrelacjonowała Czyż.

Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

