Lublin Planował akt dywersji dla obcego wywiadu. Białorusin stanie przed sądem Piotr Krysztofiak |

Siemoniak o aktach dywersji na kolei: to byli zawodowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Akt oskarżenia trafił do sądu w poniedziałek, o sprawie poinformował na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegli dywersji, którą przygotowywał 28-letni Białorusin. Mężczyzna, pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego, wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie" - napisał Dobrzyński.

Dodał, że w ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu Vitalij S. przeprowadził rozpoznanie magazynu, nagrał film przedstawiający magazyn, a sporządzoną dokumentację przekazał zleceniodawcy.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegli dywersji, którą przygotowywał 28-letni Białorusin. Mężczyzna, pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego, wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 31, 2026 Rozwiń

Wynagrodzenie w kryptowalutach

Za wykonanie zadania mężczyzna otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach.

"Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji. Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 r. i od tego czasu przebywa w areszcie" - napisał rzecznik.

Przesłany do sądu akt oskarżenia jest wynikiem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Jak podała ABW, do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. "Jest to kolejny przypadek, w którym za pośrednictwem tej platformy zlecano działania dywersyjne na terytorium Polski" - przekazała ABW.

Dodała, że prokurator przedstawił Vitalijowi S. zarzut przygotowania do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa określonego w art. 130 par. 8 Kk. Mężczyzna odpowie także za posiadanie środków odurzających, czyli czyn określony w art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.