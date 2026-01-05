Logo strona główna
Lublin

Palił papierosa na przystanku, zawieźli go do więzienia

Mężczyzna trafił już do aresztu
Do zdarzenia doszło w powiecie opolskim
Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali 44-latka poszukiwanego do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Mężczyzna wpadł na przystanku autobusowym, bo palił papierosa.

W niedzielę (4 stycznia) opolscy policjanci podczas patrolu w gminie Wilków podjęli interwencję wobec mężczyzny palącego papierosa w miejscu publicznym. Mężczyzna stał na przystanku autobusowym w Zagłobie, obok niego były puszki po piwie.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 44-letni mężczyzna jest poszukiwany do odbycia 302 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Dodatkowo był nietrzeźwy - badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna trafił już do aresztu
Mężczyzna trafił już do aresztu
Źródło: KPP Opole Lubelskie

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W poniedziałek został już odkonwojowany do zakładu karnego.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Opole Lubelskie

PolicjaLubelskieposzukiwani
