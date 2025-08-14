Opole Lubelskie. Odpowie za znieważenie policjantów. Zabrali ją do aresztu Źródło: KPP Opole Lubelskie

Było koło południa gdy uwagę policjantów patrolujących Opole Lubelskie zwróciło nietypowe zachowanie dwóch mężczyzn i kobiety przebywających pod jedną z wiat przystankowych.

"Jeden z mężczyzn na widok policyjnego radiowozu próbował coś szybko ukryć pod koszulką" – pisze w komunikacie komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Była nietrzeźwa

Kiedy policjanci wysiedli z radiowozu okazało się, że mężczyzna chował pod koszulką zgniecioną puszkę po piwie, tymczasem kobieta zaczęła ich znieważać.

"48-latka z gminy Karczmiska będąc pod wpływem działania alkoholu w wulgarny i obraźliwy sposób atakowała słownie policjantów" – zaznacza kom. Piłat-Kozieł.

Grozi jej do roku pozbawienia wolności

Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Usłyszała już zarzut.

"Wkrótce stanie przed sądem, gdzie odpowie za przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, które jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku" – podkreśla kom. Piłat-Kozieł.

Funkcjonariusz publiczny to nie tylko policjant

Przypomina, że funkcjonariuszem publicznym nie jest tylko policjant.

„To także żołnierz, funkcjonariusz straży granicznej, służby więziennej, prokurator, ratownik medyczny i wiele innych osób, które określone są w artykule 115 kodeksu karnego. Wszelkie formy agresji słownej wobec funkcjonariuszy publicznych są traktowane poważnie i mogą prowadzić do konsekwencji prawnych” – pisze policjantka.