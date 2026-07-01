14-latek zmarł po upadku z quada
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek (30 czerwca) wieczorem w miejscowości Olszewnica na Lubelszczyźnie. Dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem quada, którym kierował 14-latek.
Na miejscu policjanci zastali kobietę i mężczyznę, którzy udzielali pierwszej pomocy leżącemu na jezdni nieprzytomnemu nastolatkowi. Funkcjonariusze kontynuowali resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przybycia karetki pogotowia. Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych, życia chłopca nie udało się uratować.
Jechał bez kasku
Pojazd, którym kierował 14-latek, znaleziono na polu, kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że quad nie był zarejestrowany, a nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania i nie używał kasku ochronnego.
Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.
Apel policji
Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nadzoru nad dziećmi korzystającymi z pojazdów mechanicznych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.