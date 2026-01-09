Emilia wysiadła z samochodu i ślad po niej zaginął

Do zdarzenia doszło w Okunince w powiecie włodawskim

Jak poinformowała policja, Emilia Kwiecień we wtorek 6 stycznia około godziny 22 w miejscowości Okuninka w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie wysiadła z samochodu i oddaliła się w nieznanym kierunku. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu.

Policja szuka 37-letniej Emilii Kwiecień Źródło: KPP Włodawa

Rysopis zaginionej i apel policji

Zaginiona ma około 180 centymetrów wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma ciemne, proste, dłuższe włosy i brązowe oczy. W chwili zaginięcia ubrana była w granatowe spodnie jeansowe, różową bluzę oraz krótkie czarne kozaki. Miała ze sobą beżową torbę w kratkę, natomiast telefon komórkowy pozostawiła w samochodzie.

Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Emilii Kwiecień, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji we Włodawie pod numerem telefonu +48 47 813 22 10, numerem alarmowym 112, lub z najbliższą jednostką policji.