Lublin

Emilia wysiadła z samochodu i ślad po niej zaginął

Policja szuka 37-letniej Emilii Kwiecień
Do zdarzenia doszło w Okunince w powiecie włodawskim
Policja szuka 37-letniej Emilii Kwiecień, która 6 stycznia wieczorem wysiadła z samochodu w Okunince (Lubelskie) i od tego momentu ślad po niej zaginął. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, co stało się z kobietą, o kontakt.

Jak poinformowała policja, Emilia Kwiecień we wtorek 6 stycznia około godziny 22 w miejscowości Okuninka w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie wysiadła z samochodu i oddaliła się w nieznanym kierunku. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu.

Policja szuka 37-letniej Emilii Kwiecień
Policja szuka 37-letniej Emilii Kwiecień
Źródło: KPP Włodawa

Rysopis zaginionej i apel policji

Zaginiona ma około 180 centymetrów wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma ciemne, proste, dłuższe włosy i brązowe oczy. W chwili zaginięcia ubrana była w granatowe spodnie jeansowe, różową bluzę oraz krótkie czarne kozaki. Miała ze sobą beżową torbę w kratkę, natomiast telefon komórkowy pozostawiła w samochodzie.

Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Emilii Kwiecień, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji we Włodawie pod numerem telefonu +48 47 813 22 10, numerem alarmowym 112, lub z najbliższą jednostką policji.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Włodawa

Polska Zaginione osoby Lubelskie
