Lublin

"Biała ściana". Tyle widzieli kierowcy w czasie karambolu na S19. Nagranie

Widzialność w czasie karambolu na S19
Karambol na S19, Lubelskie
Źródło: Reporter/Kontakt24
Na drodze S19 w Modliborzycach (woj. lubelskie) zderzyło się kilkanaście samochodów. Nikt nie zginął, ale 12 osób zostało rannych. Na Kontakt24 otrzymaliśmy film z jednego z samochodów przejeżdżających tamtędy w momencie zdarzenia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nagranie nadesłała na Kontakt24 internautka będąca świadkiem karambolu. - Pierwszy raz spotkałam się z takimi warunkami na drodze i tak dużym karambolem. Podczas jazdy w pewnym momencie pojawiła się delikatna mgła, ale następnie nie było już nic widać. Wyglądało to jak biała ściana. Gdy dotarłam na miejsce karambolu, stały już tam na pewno trzy pojazdy, a kilka osób wyszło na pobocze. Przed cysterną leżało rozbite szkło. Jakiś samochód przejechał obok mojego i niestety nie wyhamował - relacjonowała kobieta.

Jak mówi, sama starała się zachować racjonalne myślenie. - Patrzyłam w lusterko, aby w nic nie uderzyć. Jednak nawet światła były ledwo widoczne. Na szczęście udało mi się bezpiecznie przejechać trawą po lewej stronie drogi - zakończyła.

Na przesłanym przez nią nagraniu niewiele widać - dokładnie tyle, ile mogli zobaczyć kierowcy poruszający się tą trasą w piątkowy wieczór.

Karambol kilkunastu aut na drodze ekspresowej. Są ranni 
Karambol kilkunastu aut na drodze ekspresowej. Są ranni 

Polska

Karambol na S19

- Na drodze ekspresowej S19 na trasie w kierunku Rzeszowa na wysokości miejscowości Stojeszyn doszło do karambolu, w którym zderzyło się 18 pojazdów - przekazał w piątek wieczorem podkom. Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie. Jak wyjaśnił, było to 13 samochodów osobowych, dwie ciężarówki i trzy busy.

Karambol na S19
Karambol na S19
Źródło: PAP/KPP Janów Lubelski

- Osiem samochodów zdążyło się zatrzymać, wyhamować i nie doszło do zderzenia z pozostałymi pojazdami - wyjaśnił.

Jak przekazał podkom. Karbowniczek, nie ma ofiar śmiertelnych. - 12 osób wymagało pomocy medycznej, a dziewięć osób w dalszym ciągu przebywa w szpitalach. Natomiast z tego, co wiemy, to nie są to obrażenia zagrażające życiu tych osób - poinformował.

Jezdnia w kierunku Rzeszowa była zablokowana do godziny 8 w sobotę.

Zderzyło się 18 pojazdów
Zderzyło się 18 pojazdów
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: lk, wini/tok

Źródło: tvn24.pl / Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Reporter/Kontakt24

