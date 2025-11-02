Logo strona główna
Lublin

Wjechał ciężarówką w bramownicę przy centrum handlowym. Był pijany

Wbił się w bramownicę
Lublin. Pijany Białorusin wjechał ciężarówką w bramownicę
Źródło: Lubelska Policja
Ponad 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 42-letni Białorusin, który wjechał ciężarówką w bramownicę przy centrum handlowym w Lublinie. Kabina pojazdu została tak bardzo zniszczona, że aż trudno uwierzyć, że kierowcy nic się nie stało. 

Był piątek po godzinie 15, gdy kierowca ciężarówki próbował wjechać na parking przy jednym z centrów handlowych w Lublinie. Zignorował jednak znaki informujące o maksymalnej wysokości pojazdów i uderzył w potężną bramownicę umieszczoną na wjeździe.

W efekcie zniszczeniu uległa kabina, w której siedział. Aż trudno uwierzyć, że 42-latniemu obywatelowi Białorusi, który siedział za kierownicą nic się nie stało.

Wbił się w bramownicę
Wbił się w bramownicę
Źródło: Lubelska Policja

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie

- Był pijany. Miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu – mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dodaje, że na szczęście nic nie stało się również innym uczestnikom ruchu. - Pojazd został odholowany, a mężczyzna zatrzymany – zaznacza.

Odpowie za jazdę po pijanemu
Odpowie za jazdę po pijanemu
Źródło: Lubelska Policja

Musi liczyć się z konsekwencjami

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia.

Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to trzy lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z konsekwencjami finansowymi.

Rozbił samochód i uciekł. W środku została ranna 15-latka

Rozbił samochód i uciekł. W środku została ranna 15-latka

Kraków
Pięć razy złamał zakaz, idzie do więzienia

Pięć razy złamał zakaz, idzie do więzienia

Poznań
Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja

