Schował się przed policją w szafie, poodkręcał uchwyty do drzwi

62-latek ukrywał się przed organami ścigania od maja. Na jego trop wpadli „łowcy głów” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na osiedlu Kalinowszczyzna w Lublinie. Schował się przed policją w szafie. Mebel od razu po wejściu do mieszkania rzuciła się funkcjonariuszom w oczy, ponieważ miała poodkręcane uchwyty do otwierania.

Ukrył się w szafie przed policją Źródło: Lubelska Policja

Skazano go za włamanie

"Zatrzymany mieszkaniec Lublina trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

62-latek dostał rok i dwa miesiące pozbawienia wolności za włamanie do lokalu gastronomicznego w Lublinie. Został zatrzymany na gorącym uczynku.

