Sąd utrzymał wyrok w mocy

Apelacje od wyroku złożyła prokuratura ze względu na uchybienia formalne, pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej, który wnioskował o wyższą nawiązkę oraz obrońca oskarżonej, który wnioskował o złagodzenie wyroku do trzech lat. Na podstawie zapisu monitoringu kwestionował, że w wyniku zachowania oskarżonej doszło do naruszenia czynności narządu ciała jednej z pokrzywdzonych.

"Dawać kasę"

Do napadów doszło 25 października 2023 r. w Kurowie i 10 listopada w Puławach. W obu przypadkach do banku weszła zamaskowana kobieta. Wymachiwała nożem i żądała pieniędzy od kasjerek, krzycząc "dawać kasę". Łącznie ukradła ok. 50 tys. zł.

Policja zatrzymała Annę A. dzień po dokonaniu drugiego napadu. Funkcjonariuszom udało się odzyskać ok. 21 tys. zł zrabowanych pieniędzy. Kobieta ukryła je w walizce w piwnicy. Policjanci znaleźli tam również nóż i pozostałości ubrań, które spaliła po napadzie. Pieniądze z pierwszego napadu przeznaczyła na zakup materiałów do budowy domu.

Mężowi i synowi wmówiła, że wygrała w totolotka

Prokuratura zarzuciła kobiecie dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Podczas śledztwa podejrzana przyznała się do winy. Z jej wyjaśnień wynikało, że działała samodzielnie, a mąż nic nie wiedział o jej planach. Schemat działania oskarżonej był podobny. W dniu przestępstwa prosiła męża, aby zawiózł ją do ośrodka zdrowia i przyjechał za jakiś czas po wizycie na umówiony parking, gdzie będzie na niego czekać. Potem miała mu wmówić, że wygrała milion złotych w totolotka. "Zarówno syn, jak i mąż uwierzyli w to, co im powiedziałam" – wyjaśniła.