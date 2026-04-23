Podjechał kompletnie skorodowaną taksówką
Do zatrzymana doszło w ramach regularnych kontroli pojazdów świadczących usługi przewozowe. Już na pierwszy rzut oka widać było, że stan techniczny Skody budzi poważne zastrzeżenia.
"Na karoserii widoczne były rozległe ogniska korozji, a wygląd samochodu wskazywał, że może on nie spełniać wymagań technicznych dopuszczających go do ruchu" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Zatrzymali mu dowód rejestracyjny
Za kierownicą siedział 45-letni obywatel Zimbabwe. Mężczyzna posiadał wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem, jednak szczegółowa kontrola wykazała, że samochód jest niesprawny technicznie.
Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.
