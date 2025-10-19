Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie młodszy aspirant Kacper Stelmaszczuk poinformował, że około godziny 7.40 wybuchł pożar w składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.
- Płoną odpady zmieszane - hałda o wymiarach 20 na 10 metrów. Brak osób poszkodowanych - podał strażak. I zastrzegł, że sytuacja nie jest jeszcze opanowana.
Krótko po godzinie 10 przekazał na antenie TVN24, że źródło pożaru zostało zlokalizowane, ogień już się nie rozprzestrzenia.
W akcji uczestniczy aktualnie dziewięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu jest też grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. - Na tą chwilę nie mam żadnych informacji o wpływie jakości powietrza na (bezpieczeństwo, red.) mieszkańców - powiedział asp. Kacper Stelmaszczuk.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
Autorka/Autor: ms/b
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Lublin