Lublin

Płonie składowisko odpadów. W akcji kilkudziesięciu strażaków

Źródło: TVN24
Trwa akcja gaśnicza na składowisku odpadów przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie młodszy aspirant Kacper Stelmaszczuk poinformował, że około godziny 7.40 wybuchł pożar w składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.

- Płoną odpady zmieszane - hałda o wymiarach 20 na 10 metrów. Brak osób poszkodowanych - podał strażak. I zastrzegł, że sytuacja nie jest jeszcze opanowana.

Krótko po godzinie 10 przekazał na antenie TVN24, że źródło pożaru zostało zlokalizowane, ogień już się nie rozprzestrzenia.

W akcji uczestniczy aktualnie dziewięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu jest też grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. - Na tą chwilę nie mam żadnych informacji o wpływie jakości powietrza na (bezpieczeństwo, red.) mieszkańców - powiedział asp. Kacper Stelmaszczuk.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Autorka/Autor: ms/b

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Lublin

pożarStraż pożarnaLublin
