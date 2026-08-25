Lublin Dwa dni, 1200 przeszukanych miejsc, 112 osób zatrzymanych Oprac. Martyna Sokołowska |

Lubelscy policjanci zatrzymali 112 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury Źródło wideo: Policja Lubelska Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Celem akcji "Poszukiwany" było ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

Dwa dni działań, 1200 skontrolowanych miejsc, 112 zatrzymanych

Podczas dwudniowych działań policjanci skontrolowali ponad 1200 miejsc i adresów na terenie województwa lubelskiego. Sprawdzili również ponad 80 miejsc, w których grupują się obcokrajowcy, między innymi hostele.

W efekcie funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu i zatrzymali łącznie 112 osób. Byli wśród nich podejrzani i oskarżeni o popełnienie przestępstw, osoby skazane na kary pozbawienia wolności, a także poszukiwani w celu ustalenia miejsca pobytu. Wśród zatrzymanych było 110 obywateli Polski i dwóch obcokrajowców. Dziewięć osób było poszukiwanych listami gończymi.

Policjanci ruszyli tropem poszukiwanych. 112 osób zatrzymanych w dwa dni Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Poszukiwane małżeństwo zatrzymane w Rzeszowie

Jedną z akcji przeprowadzili tomaszowscy kryminalni. Policjanci zatrzymali w Rzeszowie 43-letnią kobietę i jej 42-letniego męża, którzy ukrywali się na Podkarpaciu. Małżeństwo było poszukiwane w związku z oszustwami, których mieli dopuszczać się na przestrzeni kilku lat.

Podczas zatrzymania kobieta miała symulować zawał. Wezwani na miejsce medycy wykluczyli jednak problemy zdrowotne i pozwolili na jej osadzenie.

43-latka była poszukiwana na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie ma odbyć karę 11 miesięcy pozbawienia wolności. Jak ustalili policjanci, prowadząc działalność gospodarczą, zawierała umowy dotyczące przygotowywania wniosków o uzyskanie dotacji unijnych. Za swoje usługi pobierała od klientów kilkutysięczne opłaty lub zaliczki, jednocześnie wprowadzając ich w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów. Straty pokrzywdzonych oszacowano na kilkaset tysięcy złotych.

Wkrótce mogą uprawomocnić się kolejne wyroki skazujące kobietę. W takim przypadku może ona spędzić w zakładzie karnym jeszcze kilka lat.

Jej 42-letni mąż był poszukiwany w celu wykonania czynności procesowych. Po ich przeprowadzeniu został zwolniony. Mężczyzna ma odpowiadać za oszustwa podobne do tych, o które podejrzewana jest jego żona.

Uciekł z więzienia, ukrywał się ponad rok

Tomaszowscy kryminalni zatrzymali również 33-letniego mieszkańca gminy Łaszczów. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za ucieczkę z więzienia.

Do zdarzenia doszło w 2023 roku w Chełmie. Mężczyzna odbywał wówczas karę w zakładzie karnym typu półotwartego za niepłacenie alimentów. Podczas wykonywania pracy bezprawnie opuścił teren zakładu. Został zatrzymany następnego dnia w Chełmie.

Po uprawomocnieniu się wyroku za ucieczkę przez ponad rok ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie województwa mazowieckiego. Później wrócił w okolice Tomaszowa Lubelskiego. Policjanci ustalili jego miejsce pobytu i zatrzymali go. Mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego.

Poszukiwani za kradzież i jazdę po alkoholu

W powiecie opolskim policjanci zatrzymali 46-latka poszukiwanego do odbycia roku pozbawienia wolności za naruszenie przepisów dotyczących wyrobu alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych.

Z kolei w powiecie chełmskim zatrzymano 39-latka poszukiwanego do odbycia czterech miesięcy kary za kradzież.

Przed wymiarem sprawiedliwości postanowił natomiast przestać ukrywać się 30-latek z Lublina. Wiedząc, że jest poszukiwany przez łęczyńskich policjantów do odbycia sześciu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież, sam zadzwonił na policję. Podał funkcjonariuszom dokładny adres swojego pobytu i poinformował, że zaczeka na patrol pod blokiem.

W ręce łęczyńskich policjantów wpadł także 43-latek z gminy Wólka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia dwuletniej kary pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy.

Zatrzymane osoby trafiły do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie będą odbywać zasądzone kary lub realizowane będą wobec nich decyzje procesowe.

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Działania policjantów uczestniczących w akcji "Poszukiwany" koordynował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci zapowiadają kontynuację tego typu działań, których celem jest ustalanie miejsc pobytu osób poszukiwanych i realizowanie decyzji sądów oraz prokuratur.