Cofał i potrącił 70-latkę, nie przeżyła
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (7 lipca) po południu przed jednym z bloków przy ulicy Krańcowej w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 30-letni kierowca dostawczego renaulta, cofając wzdłuż budynku, potrącił 70-letnią kobietę.
Zmarła w szpitalu
Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe i policjanci. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala, jednak mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Ciało kobiety zabezpieczono do sekcji zwłok.
Kierujący pojazdem był trzeźwy.
Źródło: tvn24.pl