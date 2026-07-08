Lublin Cofał i potrącił 70-latkę, nie przeżyła Oprac. Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (7 lipca) po południu przed jednym z bloków przy ulicy Krańcowej w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 30-letni kierowca dostawczego renaulta, cofając wzdłuż budynku, potrącił 70-letnią kobietę.

Życia kobiety nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Zmarła w szpitalu

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe i policjanci. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala, jednak mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Ciało kobiety zabezpieczono do sekcji zwłok.

Kierujący pojazdem był trzeźwy.