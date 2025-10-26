Do zdarzenia doszło w sobotę (25 października) w jednej z sal zabaw w Lublinie.
- Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedział przed kamerą TVN24 podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
Powinna upaść na nadmuchaną poduszkę
Z ustaleń policji wynika, że 11-latka skoczyła z wysokości około dwóch metrów na poduszkę, która powinna być wypełniona powietrzem, ale - jak się okazało - nie była nadmuchana.
- W związku z tym dziewczynka upadła na twarde podłoże. Została z obrażeniami ciała przetransportowana do szpitala - zaznacza podinsp. Fijołek.
Ustalają okoliczności, przesłuchują świadków
Policja prowadzi czynności w kierunku narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
- Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia i przesłuchania świadków - informuje policjant.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Filmbildfabrik/Shutterstock