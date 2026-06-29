Z wody wyciągnęli go świadkowie, zmarł w szpitalu
Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 28 czerwca, w zbiorniku wodnym, tzw. piaskarni, położonym między Gołębiem a Niebrzegowem. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o topiącym się mężczyźnie. Jeszcze przed ich przybyciem 23-latek został wyciągnięty z wody przez świadków, którzy rozpoczęli reanimację.
Akcję ratunkową kontynuował zespół medyczny, dzięki czemu udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna trafił do szpitala w Puławach, jednak w nocy zmarł. Decyzją prokuratora jego ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.
Apel policji
Wraz z początkiem sezonu letniego policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają, by kąpać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Wejście do wody w nieprzeznaczonych do tego zbiornikach może skończyć się tragedią - wystarczy chwila nieuwagi, przecenienie własnych sił lub nieznajomość akwenu, by doszło do wypadku.
- Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i rozsądku - podkreśla nadkom. Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.