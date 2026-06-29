Lublin Z wody wyciągnęli go świadkowie, zmarł w szpitalu

Reporter TVN24 i ratownicy WOPR pokazali procedury, jakie obowiązują podczas akcji przy tonącej osobie Źródło zdj. gł.: KPP Puławy

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Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 28 czerwca, w zbiorniku wodnym, tzw. piaskarni, położonym między Gołębiem a Niebrzegowem. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o topiącym się mężczyźnie. Jeszcze przed ich przybyciem 23-latek został wyciągnięty z wody przez świadków, którzy rozpoczęli reanimację.

Tragicznie zakończyła się kąpiel 23-letniego mężczyzny w zbiorniku wodnym między Gołębiem a Niebrzegowem Źródło zdjęcia: KPP Puławy

Akcję ratunkową kontynuował zespół medyczny, dzięki czemu udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna trafił do szpitala w Puławach, jednak w nocy zmarł. Decyzją prokuratora jego ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

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Apel policji

Wraz z początkiem sezonu letniego policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypominają, by kąpać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Wejście do wody w nieprzeznaczonych do tego zbiornikach może skończyć się tragedią - wystarczy chwila nieuwagi, przecenienie własnych sił lub nieznajomość akwenu, by doszło do wypadku.

- Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i rozsądku - podkreśla nadkom. Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.

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