Siedział na ławce. Zaatakowały go dwie 13-latki

49-latek siedział na ławce na jednym z krasnostawskich osiedli.
W pewnym momencie podeszły do niego dwie nastolatki i zaczęły uderzać go patykami w głowę.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Po chwili uciekły z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali dwie podejrzane 13-latki oraz przyjęli od mężczyzny zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przystąpili też do gromadzenia materiału dowodowego.
"Zebrane dokumenty zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletnich" – pisze w komunikacie podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.
