Siedział na ławce. Zaatakowały go dwie 13-latki

Krasnystaw Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

49-latek siedział na ławce na jednym z krasnostawskich osiedli.

W pewnym momencie podeszły do niego dwie nastolatki i zaczęły uderzać go patykami w głowę.

Zaatakowały mężczyznę siedzącego na ławce Źródło: KPP Krasnystaw

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Po chwili uciekły z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali dwie podejrzane 13-latki oraz przyjęli od mężczyzny zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przystąpili też do gromadzenia materiału dowodowego.

"Zebrane dokumenty zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletnich" – pisze w komunikacie podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+