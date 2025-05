Koroszczyn. Ujawnili przemyt opon do Boeingów Źródło: KAS

Miały być opony do ciężarówek i autobusów, były opony do amerykańskich samolotów cywilnych Boeing. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili przemyt podczas kontroli ciężarówki w Koroszczynie (Lubelskie). Opony ważyły pięć ton. Jechały z Hiszpanii. Miały trafić do Azerbejdżanu, przez Białoruś i Rosję.

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli ciężarówki w Koroszczynie znaleźli kilkadziesiąt opon do amerykańskich samolotów cywilnych Boeing. Ważyły pięć ton.

Zgodnie z deklaracją miały to być opony stosowane w ciężarówkach i autobusach. Kierowca przewoził jednak coś innego.

Znaleźli opony do Boeingów Źródło: KAS

Towar miał trafić do Azerbejdżanu

Nadawcą towaru do Azerbejdżanu była firma z Hiszpanii. Miał tam trafić jadąc przez Białoruś i Ukrainę.

„Tranzyt tego typu towaru przez terytorium Białorusi i Rosji podlega sankcjom na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy” – napisała w komunikacie rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.

Towar ważył pięć ton Źródło: KAS

Wszczęli postępowanie

W związku z oszustwem celnym wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe.

"Towar objęty sankcjami został zatrzymany. Dochodzenie w sprawie złamania przepisów sankcyjnych prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy" – zaznacza rzeczniczka.