Dzierżawca terenu, lokalny przedsiębiorca, odpowiada, że turyści przychodzą tu przede wszystkim po to, aby podziwiać widok na przełom Wisły, a nie żeby odwiedzać groby. Dodaje, że część dochodów ze straganu oraz większa część z opłat za wstęp przeznaczona jest na naprawę organów w kościele oraz na utrzymanie cmentarza.

Poza samą opłatą kontrowersje wzbudziła też budka z pamiątkami i napojami, której legalność sprawdzi konserwator zabytków.

Wejścia na prawie każdy cmentarz rzymskokatolicki w Polsce są bezpłatne. Ale zdarzają się wyjątki, jak chociażby zabytkowy cmentarz w Zakopanem na Pęksowym Brzyzku.

- Rozumiem, że na tym cmentarzu już od ponad 150 lat nie odbywają się pochówki, ale nie oznacza to, że nie spoczywają tu ludzie, bo spoczywają i to znamienici mieszkańcy. Stoi tu zresztą tabliczka z napisem "Teren starego cmentarza. Zachowaj się godnie", a mam wrażenie, że ostatnie zmiany, które tu zaszły, do godnych nie należą - mówi Janusz Kowalski, były radny Kazimierza Dolnego.