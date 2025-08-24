Granice. Wypadek podczas remontowania drogi. Na 21-latka najechał kierowca ciężarówki Źródło: KPP Opole Lubelskie

Do wypadku doszło w piątek rano w Granicach, na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej numer 833. Ze zgłoszenia, które otrzymała policja wynikało, że w zdarzeniu brał udział samochód budowlany marki Scania oraz pracownik wykonujący prace przy użyciu maszyny służącej do wycinania nawierzchni.

Na miejscu okazało się, że 25-letni kierowca scanii, cofając, najechał na 21-letniego pracownika budowy, który w tym samym czasie pracował za samochodem ciężarowym. 21-latek został przygnieciony do wycinarki.

Kierowca ciężarówki cofał, w miejscu gdzie pracował 21-latek Źródło: KPP Opole Lubelskie

Obaj byli trzeźwi

Mężczyzna trafił do szpitala.

"Na szczęście obrażeń jakich doznał, nie zagrażają jego życiu. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości potwierdziło, że zarówno kierujący pojazdem, jak i pracownik pracujący na wycinarce byli trzeźwi" - pisze w komunikacie komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Policjanci badają wszystkie okoliczności wypadku i apelują o ostrożność na drodze.

