Do wypadku doszło w piątek rano w Granicach, na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej numer 833. Ze zgłoszenia, które otrzymała policja wynikało, że w zdarzeniu brał udział samochód budowlany marki Scania oraz pracownik wykonujący prace przy użyciu maszyny służącej do wycinania nawierzchni.
Na miejscu okazało się, że 25-letni kierowca scanii, cofając, najechał na 21-letniego pracownika budowy, który w tym samym czasie pracował za samochodem ciężarowym. 21-latek został przygnieciony do wycinarki.
Obaj byli trzeźwi
Mężczyzna trafił do szpitala.
"Na szczęście obrażeń jakich doznał, nie zagrażają jego życiu. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości potwierdziło, że zarówno kierujący pojazdem, jak i pracownik pracujący na wycinarce byli trzeźwi" - pisze w komunikacie komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.
Policjanci badają wszystkie okoliczności wypadku i apelują o ostrożność na drodze.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Opole Lubelskie