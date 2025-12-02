Do wypadku doszło w poniedziałek rano w Gościeradowie Plebańskim w powiecie kraśnickim (Lubelskie). Policjanci wstępnie ustalili, że 69-latek zasłabł w trakcie jazdy. "Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w budynek mieszkalny. Mężczyzna podróżował ze swoim 14-letnim wnukiem" - podaje lubelska policja.
Mimo reanimacji życia 69-latka nie udało się uratować. 14-letni chłopiec został przetransportowany do szpitala na badania.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: wini/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelska policja