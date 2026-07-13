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Lublin

Chciała włączyć kuchenkę, wybuchł gaz

Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku
Wybuch gazu w jednym z domów, eksplozja zniszczyła dwa piętra budynku
Źródło wideo: KPP Lubartów
Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów
W jednym z domów na terenie gminy Ostrówek na Lubelszczyźnie wybuchł gaz. Eksplozja wyrwała okna i zniszczyła dwa piętra budynku. Ranna 78-letnia mieszkanka domu trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 lipca) rano. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o wybuchu gazu, do którego miało dojść w kuchni na parterze jednego z domów na terenie gminy Ostrówek. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji.

Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku
Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku
Źródło zdjęcia: KPP Lubartów
Wnętrze domu, w którym doszło do eksplozji
Wnętrze domu, w którym doszło do eksplozji
Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Ranna 78-latka w szpitalu

​Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do rozszczelnienia kuchenki gazowej, co doprowadziło do nagromadzenia się w pomieszczeniu gazu. "W momencie, gdy przebywająca w kuchni 78-letnia kobieta podjęła próbę odpalenia jednego z palników, doszło do natychmiastowej eksplozji nagromadzonej mieszaniny gazowo-powietrznej" - przekazał młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie.

78-latka została ranna i przetransportowana do szpitala.

​Siła fali uderzeniowej była ogromna. Eksplozja doprowadziła do wyrwania okien na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku
Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku
Źródło zdjęcia: KPP Lubartów
Dwa piętra budynku zostały zniszczone
Dwa piętra budynku zostały zniszczone
Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali zdjęcia. O wypadku powiadomiono także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wybuch gazuLubelskiePolicjaSzpitalStraż pożarna
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