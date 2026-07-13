Lublin Chciała włączyć kuchenkę, wybuchł gaz

Wybuch gazu w jednym z domów, eksplozja zniszczyła dwa piętra budynku Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 lipca) rano. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o wybuchu gazu, do którego miało dojść w kuchni na parterze jednego z domów na terenie gminy Ostrówek. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji.

Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Wnętrze domu, w którym doszło do eksplozji Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Ranna 78-latka w szpitalu

​Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do rozszczelnienia kuchenki gazowej, co doprowadziło do nagromadzenia się w pomieszczeniu gazu. "W momencie, gdy przebywająca w kuchni 78-letnia kobieta podjęła próbę odpalenia jednego z palników, doszło do natychmiastowej eksplozji nagromadzonej mieszaniny gazowo-powietrznej" - przekazał młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie.

78-latka została ranna i przetransportowana do szpitala.

​Siła fali uderzeniowej była ogromna. Eksplozja doprowadziła do wyrwania okien na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Dwa piętra budynku zostały zniszczone Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali zdjęcia. O wypadku powiadomiono także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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