Gmina Karczmiska. Pijana matka wjechała do rowu. Wiozła dwójkę dzieci Źródło: KPP Opole Lubelskie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w niedzielę, 24 sierpnia. Policja dostała zgłoszenie o fiacie, który wjechał do przydrożnego rowu.

Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedziała 34-latka z gminy Karczmiska, która miała ponad promil alkoholu w organizmie. Kobieta wiozła dwójkę swoich dzieci w wieku dziewięciu i 12 lat.

W samochodzie poza kierującą była dwójka dzieci Źródło: KPP Opole Lubelskie

Wjechała do rowu

"Ze wstępnych informacji wynika, że w trakcie przejazdu nie dostosowała prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu" – pisze w komunikacie starszy aspirant Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Na szczęście dzieci nie odniosły żadnych obrażeń. Ich zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Zostały przekazane pod opiekę rodzinie.

W aucie było dwójka dzieci Źródło: KPP Opole Lubelskie

Będzie się tłumaczyć przed sądem

34-latka odpowie natomiast za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku. Policji ustala też, czy odpowiedzialność zostanie rozszerzona do narażenia dzieci na utratę życia i zdrowia.

Funkcjonariusze powiadomią też o sprawie sąd rodzinny.