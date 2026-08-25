Lublin Wjechał do lasu i uderzył w drzewo. Trzy osoby trafiły do szpitala Oprac. Martyna Sokołowska |

Trzy osoby ranne w wypadku Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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Do wypadku w miejscowości Glinnik na Lubelszczyźnie doszło w poniedziałek (24 sierpnia) po godzinie 13. Jak ustaliła policja, 43-letni kierowca volkswagena na prostym odcinku drogi z nieustalonych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i wjechał do lasu, gdzie uderzył w drzewo. Ranne zostały trzy osoby.

W wypadku ranne zostały trzy osoby Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Trzy osoby w szpitalu

Najciężej poszkodowana została 17-latka, którą strażacy musieli wydobywać z rozbitego samochodu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Do szpitala przewieziono również 13-letnią pasażerkę oraz kierującego. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem.

Kierujący samochodem 43-latek był trzeźwy Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Śledczy wyjaśniają obecnie szczegółowo okoliczności i przebieg tego wypadku.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagę na drodze. "Chwila dekoncentracji, trudne warunki lub niedostosowanie prędkości mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych pasażerów zależy w głównej mierze od odpowiedzialnych decyzji za kierownicą" - podkreślają funkcjonariusze.

W najpoważniejszym stanie jest 17-letnia pasażerka samochodu Źródło zdjęcia: KPP Lubartów