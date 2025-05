Pierwsze miejsce Mentzena, drugie Brauna. Są takie gminy

Wieliński: przekonanie Nawrockiego, że wyborcy Konfederacji i Brauna go poprą jest przedwczesne Źródło: TVN24

W gminie Dubicze Cerkiewne w województwie podlaskim Sławomir Mentzen wygrał wybory, zdobywając 32,86 procent głosów. Daleko za nim był Rafał Trzaskowski z ponad 20-procentowym poparciem. Również w gminie Podedwórze w województwie lubelskim wynik odbiega od tych w kraju - tutaj drugie miejsce zajął Grzegorz Braun. - Od rana zachodzę w głowę, skąd u nas tak duże poparcie dla tego kandydata - mówi portalowi tvn24.pl wójt.

Sławomir Mentzen w wyborach prezydenckich uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 14,81 procent głosów. Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce z wynikiem 6,34 procent. Obaj kandydaci największe poparcie uzyskali wśród wyborców ze ściany wschodniej - województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Zaskoczeniem mogą być miejsca, w których mieli wyjątkowo wysokie poparcie.

Sławomir Mentzen wygrał tu wybory

W gminie Dubicze Cerkiewne w województwie podlaskim Sławomir Mentzen wygrał, zdobywając poparcie na poziomie 32,86 procent. Za nim był dopiero Rafał Trzaskowski (20,67 procent) i Karol Nawrocki (15,73 procent).

Leon Małaszewski, wójt gminy Dubicze Cerkiewne przyznaje, że wynik był dla niego zaskoczeniem. Uważa jednak, że to niekoniecznie stali mieszkańcy musieli tak zagłosować. W rozmowie z Polsat News przekazał, że 247 wyborców dopisało się na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania, a kolejne 206 osób zarejestrowało się do listy wyborców przez internet. W gminie oddano 992 ważne głosy.

Sławomir Mentzen Źródło: Leszek Szymański/PAP

W rozmowie z portalem tvn24.pl Małaszewski dodał, że tak duże poparcie dla Sławomira Mentzena może wiązać się z tym, że głosowali młodzi żołnierze, którzy tam przebywają.

- To moje podejrzenia. Tym bardziej, że pan Mentezn wygrywa tylko w jednej z trzech komisji, w samych Dubiczach Cerkiewnych, czyli tam, gdzie właśnie stacjonuje wojsko. W dwóch pozostałych nadal ma wysoki wynik, ale jednak nie wygrywa. Wynik jest bliżej tych krajowych proporcji - mówi wójt.

Sławomir Mentzen dobry wynik zdobył również w gminie Konarzyny w województwie kujawsko-pomorskim. Zajął tam drugie miejsce zdobywając 27,66 procent. Przed nim był Karol Nawrocki (28,16 proc.) Drugie miejsce zajął również: w gminie Radomin (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie uzyskał 26,21 procent, w gminie Korycin (woj. podlaskie) z wynikiem 25,97 procent i w gminie Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) zdobywając 17,39 procent głosów.

Ponad 20 procent dla Grzegorza Brauna

Kolejnym zaskoczeniem może być gmina Podedwórze w wojewódzkie lubelskim. Tam Grzegorz Braun zdobył drugie miejsce - zdobył 20,16 procent, z 759 osób zagłosowały na niego 153. Przed nim był tylko Karol Nawrocki (33,73 procent).

Grzegorz Braun Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Monika Mackiewicz-Drąg, wójt gminy Podedwórze w rozmowie z portalem tvn24.pl przyznała, że wynik ją zaskoczył.

- To jest mała gmina, więc aby uzyskać 20-procentowe poparcie, nie trzeba jakoś dużo głosów. Mimo wszystko, ten wynik zaskoczył - mówi.

Dodaje, że w okolicy było dużo banerów Grzegorza Brauna.

- To rolnicza gmina, ale jak widać przekaz pana Brauna trafił do mieszkańców. Mnie to dziwi, że są tutaj zwolennicy tak radykalnych poglądów. Nie wiem z czego to wynika. Sama od rana zachodzę w głowę, skąd tak duże poparcie dla kandydata, który bardziej budzi kontrowersje niż mógłby nas pogodzić jako Polaków - mówi Monika Mackiewicz-Drąg.

Grzegorz Braun dobry wynik zdobył również w gminie Stanin w województwie lubelskim - miał 16,35 procent poparcia. Zajął tym samym trzecie miejsce, przed nim był Karol Nawrocki (46,55) i Sławomir Mentzen (20,47).