Ponad tysiąc ciężarówek stoi na granicy z Ukrainą

Kolejka tirów do przejścia z Ukrainą w Dorohusku Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji, około tysiąc sto ciężarówek oczekuje w niedzielę na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku. Autokary odprawiane są na bieżąco.

- Długość kolejki wynosi 24 kilometry i sięga obecnie między Stołpiem a Janowem - poinformował funkcjonariusz.

Kolejka tirów do przejścia z Ukrainą w Dorohusku Źródło: TVN24

Na miejscu policjanci czuwają nad bezpieczeństwem. Wzmożony ruch - jak wyjaśnił policjant - związany jest, jak co roku, ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.

Czas oczekiwania na granicy

Według portalu granica.gov.pl czas oczekiwania do odprawy w Dorohusku wynosi 37 godzin, a w Hrebennem - 12 godzin. Zaś w Dołhobyczowie i w Zosinie, gdzie odprawiane są ciężarówki poniżej 7,5 tony, kierowcy czekają odpowiednio 16 i 2 godziny.