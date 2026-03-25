Ciało mężczyzny w rowie. Leżał z twarzą w wodze

We wtorek (24 marca) przed południem dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu mężczyzny w rowie melioracyjnym. Z informacji wynikało, że przy drodze w miejscowości Czermno znajduje się mężczyzna leżący z twarzą w wodzie.
Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że zmarłym jest 62-letni mieszkaniec gminy Tyszowce. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji.
Wstępne ustalenia śledczych wykluczają udział innych osób.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Red. tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Tomaszowie Lubelskim