Ciało mężczyzny w rowie. Leżał z twarzą w wodze

Do zdarzenia doszło w powiecie tomaszowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek (24 marca) przed południem dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu mężczyzny w rowie melioracyjnym. Z informacji wynikało, że przy drodze w miejscowości Czermno znajduje się mężczyzna leżący z twarzą w wodzie.

Ciało mężczyzny odnaleziono w rowie melioracyjnym w miejscowości Czermno na Lubelszczyźnie Źródło: KPP w Tomaszowie Lubelskim

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że zmarłym jest 62-letni mieszkaniec gminy Tyszowce. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji.

Wstępne ustalenia śledczych wykluczają udział innych osób.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Red. tok