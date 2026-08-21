Lublin 11-latka straciła panowanie nad quadem. Trzy osoby trafiły do szpitala Oprac. Svitlana Kucherenko |

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Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek na drodze gminnej w miejscowości Bondyrz (woj. lubelskie)

Jak ustalili policjanci, w godzinach popołudniowych 42-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego wyjechał na przejażdżkę quadem. Zabrał ze sobą dwójkę dzieci. Nie mieli kasków ochronnych.

W pewnym momencie mężczyzna zezwolił siedzącej przed nim 11-latce pokierować quadem. Jednak dziewczynka straciła panowanie nad pojazdem i najechała na przydrożną skarpę, co doprowadziło do jego przewrócenia.

11-latka straciła panowanie nad quadem Źródło zdjęcia: Policja Zamość

Interweniował śmigłowiec LPR

Początkowo wydawało się, że nikomu nic się nie stało, dlatego uczestnicy zdarzenia wrócili do domu. Po pewnym czasie jedna z dziewczynek zaczęła jednak skarżyć się na ból. Została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do szpitala trafili także 42-letni mężczyzna i druga pasażerka quada. Nie odnieśli poważnych obrażeń.

Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że 42-latek był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.