Lublin

Spłonęły dwa auta osobowe i jedno dostawcze. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Spłonęły trzy auta
Biłgoraj. Podpalenie trzech aut. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu
Źródło: KPP Biłgoraj
25- i 36-latek odpowiedzą za podpalenie dwóch aut osobowych i jednego dostawczego, które stały przy jednej z ulic w Biłgoraju (Lubelskie). 43-letni właściciel aut próbował je ratować. Trafił do szpitala. Z ustaleń wynika, że starszy z zatrzymanych już wcześniej uszkodził auta należące do 43-latka poprzez pomalowanie ich farbą. 

Było tuż po godzinie trzeciej w nocy, gdy służby dostały zgłoszenie o pożarze samochodów zaparkowanych przy ulicy Włosiankarskiej w Biłgoraju. Spłonęły dwa auta osobowe oraz jedno dostawcze. Ogień strawił też wiatę z instalacją fotowoltaiczną.

"43-letni właściciel aut, który próbował ratować swoją własność został przetransportowany do szpitala, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń" - pisze w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Spłonęły trzy auta
Spłonęły trzy auta
Źródło: KPP Biłgoraj

Jednego złapali, drugi sam się zgłosił

Policja ustaliła, że doszło do podpalenia. Podejrzanymi są dwaj mieszkańcy powiatu biłgorajskiego. 25-latek został zatrzymany kilka godzin po podpaleniu, natomiast 36-latek sam zgłosił się na policję.

Trafili na trzy miesiące do aresztu
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Źródło: KPP Biłgoraj

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił ustalić, że starszy z mężczyzn już wcześniej uszkodził należące do 43-latka samochody poprzez pomalowanie ich farbą. Wybił również szyby w lokalu, z którego korzystał pokrzywdzony" - zaznacza st. asp. Klimek.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia znacznej wartości. Trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Grozi im do 10 lat więzienia
Grozi im do 10 lat więzienia
Źródło: KPP Biłgoraj
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Biłgoraj

Policja Lubelskie
