Lublin Został pobity dwa razy tej samej nocy przez tych samych mężczyzn Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Pobili go dwa razy tej samej nocy ci sami dwaj mężczyźni Źródło wideo: KMP Białystok Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na policję zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że jest ofiarą pobicia. Opowiedział, że w środku nocy w centrum Białegostoku zaczepiły go dwie młode nieznane mu osoby i zaczęły go wyzywać.

Trafili do aresztu Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Bili po głowie, kopali po nogach

Po chwili, zupełnie bez powodu, mężczyźni bili go pięściami po twarzy i całym ciele. Kopali też po nogach.

"Po tym uciekli. Niespełna dwie godziny później znów spotkał tych samych napastników. Agresorzy ponownie zaatakowali go bez powodu, uderzając go pięściami po głowie"– czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Akt oskarżenia za uprowadzenie i brutalne pobicie 44-latka

Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Obaj usłyszeli zarzut pobicia

Śledczy ustalili tożsamość i miejsce przebywania podejrzanych. Okazali się nimi dwaj 18-latkowie. Zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach dwa dni po zdarzeniu.

Trafili do policyjnej celi. Obaj usłyszeli zarzut pobicia. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.