Zatrzymali podejrzanego o zabójstwo młodej kobiety
Okoliczności śmierci kobiety są badane przez prokuraturę. - Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety, do którego doszło na terenie powiatu bialskiego - przekazał Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jaj dodał, do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w środę trzeciego czerwca.
Zwłoki zostały znalezione w piątek wieczorem. - W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został młody mężczyzna, który jest przesłuchiwany przez prokuraturę - wyjaśnił rzecznik. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa.
Prokuratura zapowiada złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek.
Źródło: tvn24.pl