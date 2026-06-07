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Lublin

Zatrzymali podejrzanego o zabójstwo młodej kobiety

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Ciała starszego małżeństwa znalezione na Sępolnie (zdj
Mężczyzna został zatrzymany w związku z zabójstwem młodej kobiety
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo młodej kobiety w Białej Podlaskiej. Prokuratura zapowiada wniosek o areszt.

Okoliczności śmierci kobiety są badane przez prokuraturę. - Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety, do którego doszło na terenie powiatu bialskiego - przekazał Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jaj dodał, do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w środę trzeciego czerwca.

Zwłoki zostały znalezione w piątek wieczorem. - W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został młody mężczyzna, który jest przesłuchiwany przez prokuraturę - wyjaśnił rzecznik. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa.

Prokuratura zapowiada złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek.

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Źródło: tvn24.pl
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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