Latał bardzo nisko i miał włączony reflektor, przeleciał nad miastem co najmniej dwa razy - zaniepokoił tym samym mieszkańców blisko 60-tysięcznego Zgierza (woj. łódzkie). Mowa o wojskowym śmigłowcu, który pojawił się nad miastem w nocy i odbył lot treningowy "na poszukiwanie i ewakuację poszkodowanego". Zgierzanie przekonują, że nie spotkali się do tej pory z taką sytuacją. - W przyszłości będziemy informować naszych obywateli o podobnych szkoleniach - zapewnił zastępca rzecznika Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

"Leciał bardzo nisko"

- We wtorek około godziny 22.30 kładłam się już spać. Nagle usłyszałam lecący śmigłowiec - nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że leciał on bardzo nisko - opisała w rozmowie z tvn24.pl mieszkanka Zgierza, pani Weronika. Dodała, że śmigłowiec nie przeleciał nad miastem jak zazwyczaj to bywa - raz, ale zawrócił i ponownie przeleciał bardzo nisko. - Widziałam go potem z włączonym reflektorem z przodu, jak latał nad osiedlem 650-lecia. Zaczęłam przeglądać lokalne fora i szukałam informacji, czy policja nie poszukuje kogoś zaginionego. Dla mnie nie była to codzienna sytuacja, nigdy nie widziałam lecącego tak nisko nad miastem helikoptera - przekazała. Cała sytuacja - według mieszkanki - trwała około 15 minut.