Ranne kobiety, zatrzymany mężczyzna
Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
W poniedziałek, około godziny 17, policjanci ze Zgierza zostali wezwani do kamienicy.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do awantury, podczas której ranne zostały dwie kobiety. W tej sprawie zatrzymany został 40-letni mężczyzna - przekazał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu.
Jedna z rannych kobiet trafiła do szpitala, gdzie przejdzie operację. Druga nie wymagała hospitalizacji.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mężczyzna zaatakował obie kobiety ostrym narzędziem.
Czynności w tej sprawie trwają.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock