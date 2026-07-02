Zgierz Pies zaatakował policjantów. Padł strzał Piotr Krysztofiak |

Behawiorysta radzi, co robić kiedy spotkamy psa bez właściciela Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w środę wieczorem przy ulicy Narutowicza w Zgierzu. Policyjny patrol pojechał na miejsce w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakłócania ciszy nocnej. Funkcjonariusze po wejściu na teren posesji zastali na niej dwóch mężczyzn i kobietę, siedzących przy grillu. Dodatkowo zgierzanka trzymała na smyczy psa rasy Amstaff.

Policjant postrzelił psa

Jak relacjonuje sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz ze zgierskiej policji, zwierzę w pewnym momencie wyrwało się ze smyczy i zaatakowało jednego z policjantów. - Prawdopodobnie pękła obroża, podkreślam, że nie było intencjonalnego zachowania, żeby policjanci byli poszczuci tym psem. Pies rzucił się na jednego z funkcjonariuszy i ten z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia dobył broń i oddał jeden celny strzał w kierunku zwierzęcia - opisuje policjant. Pies żyje i z raną podbrzusza trafił do kliniki weterynaryjnej w Łodzi. Żadnemu z policjantów nic się nie stało. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF.