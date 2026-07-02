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Pies zaatakował policjantów. Padł strzał

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Policjanci ze Zgierza (Łódzkie) podczas interwencji postrzelili psa. Zwierzę wyrwało się kobiecie ze smyczy i zaatakowało jednego z funkcjonariuszy. Pies rasy Amstaff trafił na obserwację. Policjantom nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem przy ulicy Narutowicza w Zgierzu. Policyjny patrol pojechał na miejsce w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakłócania ciszy nocnej. Funkcjonariusze po wejściu na teren posesji zastali na niej dwóch mężczyzn i kobietę, siedzących przy grillu. Dodatkowo zgierzanka trzymała na smyczy psa rasy Amstaff.

Policjant postrzelił psa

Jak relacjonuje sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz ze zgierskiej policji, zwierzę w pewnym momencie wyrwało się ze smyczy i zaatakowało jednego z policjantów. - Prawdopodobnie pękła obroża, podkreślam, że nie było intencjonalnego zachowania, żeby policjanci byli poszczuci tym psem. Pies rzucił się na jednego z funkcjonariuszy i ten z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia dobył broń i oddał jeden celny strzał w kierunku zwierzęcia - opisuje policjant. Pies żyje i z raną podbrzusza trafił do kliniki weterynaryjnej w Łodzi. Żadnemu z policjantów nic się nie stało. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ZgierzŁódzkiewojewództwo łódzkiePsyzwierzętaPolicja
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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