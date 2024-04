"Miastem kobiet" będzie nadal rządziła Zdanowska. Wygrała w pierwszej turze

Hanna Zdanowska od początku była faworytką wyścigu, ale otwarte pozostawało pytanie, czy konkurentkom uda się doprowadzić do drugiej tury. W Łodzi niepewność trwała dłużej, niż w innych, polskich metropoliach. A to dlatego, że nie było w tym mieście zamówionych wyników exit poll. Konsekwencją tego był fakt, że zarówno Hanna Zdanowska, jak i jej główna konkurentka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom dość oględnie wypowiadały się na temat wyników wyborów i skupiały się bardziej na wynikach zbiorczych komitetów, z których startowały.

Kobiecy wyścig

Rywalizacja w Łodzi była o tyle nietypowa, że - w przeciwieństwie do innych, dużych polskich miast - o miejsce w ratuszu ubiegały się przede wszystkim kobiety: piastująca to stanowisko od 2010 roku Hanna Zdanowska z Koalicji Obywatelskiej, społeczniczka i obecna posłanka Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Z ramienia Konfederacji o fotel prezydenta walczyła pochodząca z Częstochowy, a mieszkająca od 15 lat w Łodzi Klaudia Domagała.

Kolejna kadencja dla Hanny Zdanowskiej

Podczas ogłoszenia swojego startu Zdanowska przyznała, że nie wszystkie jej obietnice udało się zrealizować na czas i dlatego - jak podkreśliła - chce dokończyć to, do czego zobowiązała się przed mieszkańcami. - Łódź zmienia się na naszych oczach. Widzimy, jak wspólnie z mieszkańcami Łodzi udało się dokonać rzeczy niewyobrażalnej. Znowu w Łodzi chce się mieszkać, żyć, znowu Łódź chce się odwiedzać. Może nieraz o tym zapominamy w codziennym życiu, ale tak się stało. I chcę dokończyć to, do czego się zobowiązałam - oświadczyła.